Дюжина красоток устроит дефиле в центре Екатеринбурга: где и когда их искать

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» в этом году пройдет 16 августа на Плотинке. Участие в нем примут 12 девушек. Об этом в соцсетях сообщили организаторы.
«Все ближе финал нашего конкурса — напомним, он пройдет 16 августа на Плотинке в рамках празднования Дня города. Один из выходов девушек в финале запланирован в образах от Malina Bonita», — написали представители конкурса.
Пока участницы учатся дефилировать, занимаются фитнесом, постановкой речи и проходят различные мастер-классы. Победительница получит путевку на двоих в Японию и колье-бодичейн с малахитом.
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