23 июля 2025

Дюжина красоток устроит дефиле в центре Екатеринбурга: где и когда их искать

Финал «Мисс Екатеринбург — 2025» пройдет 16 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Победительница получит путевку на двоих в Японию
Победительница получит путевку на двоих в Японию Фото:

Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург» в этом году пройдет 16 августа на Плотинке. Участие в нем примут 12 девушек. Об этом в соцсетях сообщили организаторы.

«Все ближе финал нашего конкурса — напомним, он пройдет 16 августа на Плотинке в рамках празднования Дня города. Один из выходов девушек в финале запланирован в образах от Malina Bonita», — написали представители конкурса.

Пока участницы учатся дефилировать, занимаются фитнесом, постановкой речи и проходят различные мастер-классы. Победительница получит путевку на двоих в Японию и колье-бодичейн с малахитом.

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Конкурс красоты « Мисс Екатеринбург» в этом году пройдет 16 августа на Плотинке. Участие в нем примут 12 девушек. Об этом в соцсетях сообщили организаторы. «Все ближе финал нашего конкурса — напомним, он пройдет 16 августа на Плотинке в рамках празднования Дня города. Один из выходов девушек в финале запланирован в образах от Malina Bonita» , — написали представители конкурса. Пока участницы учатся дефилировать, занимаются фитнесом, постановкой речи и проходят различные мастер-классы. Победительница получит путевку на двоих в Японию и колье -бодичейн с малахитом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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