Стало известно, какие дорогие подарки получит «Мисс Екатеринбург — 2025»

Помимо путешествия в Японию победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» получит в подарок ювелирное украшение. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.
«Подарок для победительницы подготовил еще один екатеринбургский бренд — марка ювелирных украшений Natasha Libelle. Это колье-бодичейн с малахитом стоимостью более 200 тысяч рублей из коллекции „Кружевные сказы“», — поделились представители конкурса.
До 8 июня продолжается прием заявок от горожанок. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, чей рост превышает 170 сантиметров. Кандидатки должны быть незамужними, без детей и опыта откровенных фотосессий в нижнем белье или топлес.
После завершения кастинга комиссия отберет 16 финалисток, но до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города.
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