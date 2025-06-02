02 июня 2025

Стало известно, какие дорогие подарки получит «Мисс Екатеринбург — 2025»

«Мисс Екатеринбург» получит колье-бодичейн с малахитом и поездку в Японию
© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурс «Мисс Екатеринбург» пройдет в августе
Конкурс «Мисс Екатеринбург» пройдет в августе Фото:

Помимо путешествия в Японию победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» получит в подарок ювелирное украшение. Об этом организаторы сообщили в соцсетях. 

«Подарок для победительницы подготовил еще один екатеринбургский бренд — марка ювелирных украшений Natasha Libelle. Это колье-бодичейн с малахитом стоимостью более 200 тысяч рублей из коллекции „Кружевные сказы“», — поделились представители конкурса.

До 8 июня продолжается прием заявок от горожанок. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, чей рост превышает 170 сантиметров. Кандидатки должны быть незамужними, без детей и опыта откровенных фотосессий в нижнем белье или топлес.

После завершения кастинга комиссия отберет 16 финалисток, но до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города.

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Помимо путешествия в Японию победительница конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» получит в подарок ювелирное украшение. Об этом организаторы сообщили в соцсетях.  «Подарок для победительницы подготовил еще один екатеринбургский бренд — марка ювелирных украшений Natasha Libelle. Это колье-бодичейн с малахитом стоимостью более 200 тысяч рублей из коллекции „Кружевные сказы“», — поделились представители конкурса. До 8 июня продолжается прием заявок от горожанок. К участию приглашаются девушки в возрасте от 18 до 24 лет, чей рост превышает 170 сантиметров. Кандидатки должны быть незамужними, без детей и опыта откровенных фотосессий в нижнем белье или топлес. После завершения кастинга комиссия отберет 16 финалисток, но до финала дойдут лишь 12 девушек. На протяжении месяца претендентки будут проходить интенсивную подготовку: их ждут занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и фитнесу. Финальное шоу состоится в августе и будет приурочено к празднованию Дня города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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