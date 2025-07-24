24 июля 2025

«Первый канал» заинтересовался судьбой челябинского бойца из отряда Кадырова. Видео

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Журналисты сняли сюжет, как у фронтовика «Якудзы» проходит адаптация к мирной жизни
Журналисты сняли сюжет, как у фронтовика «Якудзы» проходит адаптация к мирной жизни Фото:
новость из сюжета
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Журналисты «Первого канала» посетили Челябинск, чтобы снять сюжет о бойце Александре Воложанине (позывной «Якудза») из отряда Кадырова «Ахмат». Об этом получивший на СВО серьезное ранение челябинский фронтовик рассказал в социальных сетях. 

«Съемочная группа „Первого канала“ приезжала на встречу со мной, чтобы снять обо мне репортаж. Журналистов интересовало, как проходит моя адаптация к мирной жизни и реабилитация», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте».

По словам «Якудзы», для съемок с ним были выбраны две локации. Вначале журналисты попили чай с пирогом у него дома. А затем они поехали в фитнес клуб, где он каждый день тренируется в тренажерном зале и плавает в бассейне.

В свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову. Врачи для спасения головного мозга приняли решение удалить ему глаз, и он прошел девять госпиталей. У челябинца была частичная парализация, тело не слушалось, но он сумел реабилитироваться и вернулся на фронт в составе спецназа «Ахмат».

Ранее лидер челябинской ОПГ Александр Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Воложанина один миллион рублей. Поводом стала распространяемая «Якудзой» информация про Морозова. Не добившись успеха в суде первой инстанции криминальный авторитет подал на апелляцию.

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Журналисты «Первого канала» посетили Челябинск, чтобы снять сюжет о бойце Александре Воложанине (позывной «Якудза») из отряда Кадырова «Ахмат». Об этом получивший на СВО серьезное ранение челябинский фронтовик рассказал в социальных сетях.  «Съемочная группа „Первого канала“ приезжала на встречу со мной, чтобы снять обо мне репортаж. Журналистов интересовало, как проходит моя адаптация к мирной жизни и реабилитация», — написал Воложанин на своей странице в «ВКонтакте». По словам «Якудзы», для съемок с ним были выбраны две локации. Вначале журналисты попили чай с пирогом у него дома. А затем они поехали в фитнес клуб, где он каждый день тренируется в тренажерном зале и плавает в бассейне. В свою первую командировку в зону СВО «Якудза» получил два осколка в голову. Врачи для спасения головного мозга приняли решение удалить ему глаз, и он прошел девять госпиталей. У челябинца была частичная парализация, тело не слушалось, но он сумел реабилитироваться и вернулся на фронт в составе спецназа «Ахмат». Ранее лидер челябинской ОПГ Александр Морозов через суд пытался взыскать с блогера-фронтовика Воложанина один миллион рублей. Поводом стала распространяемая «Якудзой» информация про Морозова. Не добившись успеха в суде первой инстанции криминальный авторитет подал на апелляцию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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