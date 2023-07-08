Челябинский штурмовик, потерявший на фронте глаз, получил новое ранение

В одном из боев Воложанин потерял глаз
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза, получил ранение на фронте. Об этом он сообщил сам в соцсетях.
«Раненые, но не сломленные. Нога Якудзы», — написал Александр Воложанин в своем telegram-канале. К публикации он приложил фото окровавленной ноги.
Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе был бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.
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