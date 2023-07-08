Челябинский штурмовик, потерявший на фронте глаз, получил новое ранение

09 июля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

В одном из боев Воложанин потерял глаз Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза, получил ранение на фронте. Об этом он сообщил сам в соцсетях. «Раненые, но не сломленные. Нога Якудзы», — написал Александр Воложанин в своем telegram-канале. К публикации он приложил фото окровавленной ноги. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе был бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.

Штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза, получил ранение на фронте. Об этом он сообщил сам в соцсетях. «Раненые, но не сломленные. Нога Якудзы», — написал Александр Воложанин в своем telegram-канале. К публикации он приложил фото окровавленной ноги. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе был бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.