08 июля 2023
07 июля 2023

Челябинский штурмовик, потерявший на фронте глаз, получил новое ранение

© Служба новостей «URA.RU»
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В одном из боев Воложанин потерял глаз Фото:
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Штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза, получил ранение на фронте. Об этом он сообщил сам в соцсетях.

«Раненые, но не сломленные. Нога Якудзы», — написал Александр Воложанин в своем telegram-канале. К публикации он приложил фото окровавленной ноги.

Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе был бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.

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Штурмовик из Челябинска Александр Воложанин, который участвует в спецоперации с позывным Якудза, получил ранение на фронте. Об этом он сообщил сам в соцсетях. «Раненые, но не сломленные. Нога Якудзы», — написал Александр Воложанин в своем telegram-канале. К публикации он приложил фото окровавленной ноги. Воложанин стал добровольцем СВО в мае 2022 года. После прохождения обучения в Российском университете спецназа в Гудермесе был бойцом отряда Кадырова «Ахмат». В одном из боев он получил серьезное ранение и потерял глаз. После возвращения в строй Якудза работал разведчиком и штурмовиком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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