Пермякам запретили ходить в лес

В ряде лесничеств Пермского края введены ограничения на посещение. Данные меры будут действовать с 28 июля по 3 августа.
«Запрет распространяется на территории Кочевского, Кудымкарского, Чайковского лесничеств, а также на Частинское участковое лесничество. Причиной введения ограничений стал установленный четвертый класс пожарной опасности», — сообщает Министерство природных ресурсов Пермского края в telegram-канале.
В указанный период посещение лесных массивов в перечисленных округах запрещено. Ограничения не распространяются на граждан, совершающих транзитный проезд по дорогам общего пользования, проходящим через данные территории.
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