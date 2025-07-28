28 июля 2025

Пермякам запретили ходить в лес

Минприроды: в ряде лесов Пермского края ввели запрет на посещение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина ограничений — четвертый класс пожарной опасности
Причина ограничений — четвертый класс пожарной опасности Фото:

В ряде лесничеств Пермского края введены ограничения на посещение. Данные меры будут действовать с 28 июля по 3 августа.

«Запрет распространяется на территории Кочевского, Кудымкарского, Чайковского лесничеств, а также на Частинское участковое лесничество. Причиной введения ограничений стал установленный четвертый класс пожарной опасности», — сообщает Министерство природных ресурсов Пермского края в telegram-канале. 

В указанный период посещение лесных массивов в перечисленных округах запрещено. Ограничения не распространяются на граждан, совершающих транзитный проезд по дорогам общего пользования, проходящим через данные территории.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ряде лесничеств Пермского края введены ограничения на посещение. Данные меры будут действовать с 28 июля по 3 августа. «Запрет распространяется на территории Кочевского, Кудымкарского, Чайковского лесничеств, а также на Частинское участковое лесничество. Причиной введения ограничений стал установленный четвертый класс пожарной опасности», — сообщает Министерство природных ресурсов Пермского края в telegram-канале.  В указанный период посещение лесных массивов в перечисленных округах запрещено. Ограничения не распространяются на граждан, совершающих транзитный проезд по дорогам общего пользования, проходящим через данные территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...