В ХМАО обвалились цены на голубику

Жители Ханты-Мансийского автономного округа заметили снижение стоимости голубики в магазинах. Югорчане рассказали URA.RU, что в некоторых торговых точках ягоды подешевели почти на полцены.
«Фасованную голубику брали несколько недель назад почти по 500 рублей за 300 граммов. На днях покупали уже меньше 300 рублей за такой же объем», — делится покупательница из Нижневартовска.
О снижении цен говорят и жители других городов. Например, в Нефтеюганске заметили, что в отдельных магазинах ягоду продавали со скидкой в 60%, а 100 граммов выходили по цене около 80 рублей.
Согласно информации в курьерских агрегаторах, голубика действительно упала в цене. Скидки разнятся в зависимости от торговой сети — от 10% до 40%. Сто граммов ягоды, как фасованной, так и на развес, можно найти примерно за 90-95 рублей.
«Основная причина снижения цен на голубику — сезон и поступление отечественного урожая. Начало сбора и поставок в торговые сети российской голубики ранних сортов влияет на ценовую динамику. По сравнению с началом мая минимальные цены на голубику снизились более чем в два раза», — пояснил агентству председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Югры начали продавать первую землянику в этом сезоне, которая считается одной из самых вкусных лесных ягод. Цены на свежие дикоросы доходили до полтора тысяч рублей.
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