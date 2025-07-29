В перестрелке у казино в Неваде погибли три человека

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Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого Фото:

В понедельник, 28 июля, в штате Невада произошла перестрелка возле казино Grand Sierra Resort and Casino. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает Департамент общественной безопасности Полиция штата.

«В общей сложности огнестрельные ранения получили шесть человек, трое из них скончались», — заявил представитель полиции на брифинге, который транслировался на странице департамента полиции города Рино. Двое раненых находятся в критическом состоянии в ближайшей больнице, еще одному пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой. Полиция задержала подозреваемого.

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В понедельник, 28 июля, в штате Невада произошла перестрелка возле казино Grand Sierra Resort and Casino. В результате инцидента погибли три человека. Об этом сообщает Департамент общественной безопасности Полиция штата. «В общей сложности огнестрельные ранения получили шесть человек, трое из них скончались», — заявил представитель полиции на брифинге, который транслировался на странице департамента полиции города Рино. Двое раненых находятся в критическом состоянии в ближайшей больнице, еще одному пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой. Полиция задержала подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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