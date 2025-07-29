В Белом доме рассказали, как «Европа встала на колени» перед Трампом

Горка: Евросоюз признал американское экономическое лидерство
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Трамп своим решением о тарифах поставил Европу на колени, заявили в США
Трамп своим решением о тарифах поставил Европу на колени, заявили в США Фото:

Европейский союз согласился принять новые торговые условия, предложенные администрацией президента США Дональда Трампа, что свидетельствует о признании американского экономического лидерства Европой. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка.

«Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] „Америка прежде всего“», — отметил Горка в эфире телеканала Newsmax. По его словам, лидеры европейских государств были вынуждены признать преимущества курса Трампа и согласились соблюдать американские торговые правила.

Горка пояснил, что страны ЕС на протяжении многих лет получали выгоду от существующей мировой торговой системы, однако в сложившихся условиях приняли решение поддержать введенные США импортные пошлины в размере 15%. В качестве основной причины перемен он выделил осознание европейскими лидерами необходимости учитывать американские интересы в формировании глобальных экономических правил. По мнению представителя Белого дома, политика «Америка прежде всего» доказала свою эффективность и приведет к существенным переменам в мировой геополитике.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп ранее достигли соглашения, согласно которому Соединенные Штаты с начала августа введут 15% пошлины примерно на 75% европейского экспорта. Хотя Трамп заявлял о намерении ввести 30% тарифов на весь объем поставок из Европы.

В ответ Европейская комиссия взяла на себя обязательство полностью прекратить импорт российских энергетических ресурсов в Европейский союз, а также закупить у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму 750 миллиардов долларов. Кроме того, предусмотрены инвестиции в размере 600 миллиардов долларов в развитие американской цифровой индустрии.

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Европейский союз согласился принять новые торговые условия, предложенные администрацией президента США Дональда Трампа, что свидетельствует о признании американского экономического лидерства Европой. Об этом заявил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. «Сейчас даже мне, а я знаю президента Трампа уже десять лет, трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колени перед [политической программой] „Америка прежде всего“», — отметил Горка в эфире телеканала Newsmax. По его словам, лидеры европейских государств были вынуждены признать преимущества курса Трампа и согласились соблюдать американские торговые правила. Горка пояснил, что страны ЕС на протяжении многих лет получали выгоду от существующей мировой торговой системы, однако в сложившихся условиях приняли решение поддержать введенные США импортные пошлины в размере 15%. В качестве основной причины перемен он выделил осознание европейскими лидерами необходимости учитывать американские интересы в формировании глобальных экономических правил. По мнению представителя Белого дома, политика «Америка прежде всего» доказала свою эффективность и приведет к существенным переменам в мировой геополитике. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп ранее достигли соглашения, согласно которому Соединенные Штаты с начала августа введут 15% пошлины примерно на 75% европейского экспорта. Хотя Трамп заявлял о намерении ввести 30% тарифов на весь объем поставок из Европы. В ответ Европейская комиссия взяла на себя обязательство полностью прекратить импорт российских энергетических ресурсов в Европейский союз, а также закупить у США нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на сумму 750 миллиардов долларов. Кроме того, предусмотрены инвестиции в размере 600 миллиардов долларов в развитие американской цифровой индустрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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