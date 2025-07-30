Новосибирские ученые создали учебник для молодых родителей

Психологи НГПУ выпустили пособие для развития родительских навыков
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Пособие направлено на развитие родительских навыков
Пособие направлено на развитие родительских навыков Фото:

Психологи новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) выпустили практическое пособие, предназначенное для развития родительских компетенций у молодых семей. Об этом сообщили в вузе.

«Пособие разработано в рамках государственного задания Минпросвещения России, направленного на формирование родительской компетентности у молодых семей», — рассказали ТАССу в НГПУ. Там уточнили, что курс направлен на развитие родительских навыков, критического мышления и эмпатии.

В нем рассматриваются вопросы привязанности, конфликтов между детьми и родителями, деструктивного воспитания и кризисов в супружеских отношениях. Все темы подаются в форме заданий, диалогов и ситуаций для анализа. Учебник подготовлен специалистами Института детства и факультета психологии НГПУ.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. Он отметил, что его отсутствие является значительным недостатком в системе поддержки семей, особенно в первые недели после рождения, когда нагрузка на семью увеличивается, а матери требуется восстановление, передает «360.ru».

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Психологи новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) выпустили практическое пособие, предназначенное для развития родительских компетенций у молодых семей. Об этом сообщили в вузе. «Пособие разработано в рамках государственного задания Минпросвещения России, направленного на формирование родительской компетентности у молодых семей», — рассказали ТАССу в НГПУ. Там уточнили, что курс направлен на развитие родительских навыков, критического мышления и эмпатии. В нем рассматриваются вопросы привязанности, конфликтов между детьми и родителями, деструктивного воспитания и кризисов в супружеских отношениях. Все темы подаются в форме заданий, диалогов и ситуаций для анализа. Учебник подготовлен специалистами Института детства и факультета психологии НГПУ. Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил ввести обязательный отпуск для отцов при рождении ребенка. Он отметил, что его отсутствие является значительным недостатком в системе поддержки семей, особенно в первые недели после рождения, когда нагрузка на семью увеличивается, а матери требуется восстановление, передает «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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