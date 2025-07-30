В Пермском крае продолжается рост цен на бензин

В Пермском крае с 22 по 28 июля 2025 года продолжился рост цен на бензин. Средняя стоимость литра топлива выросла до 60,60 рублей за литр, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За неделю стоимость литра бензина в регионе увеличилась с 60,24 рублей до 60,60 рублей. Бензин марки АИ-92 подорожал до 57,63 рублей, а АИ-95 вырос с 62,24 до 62,60 рублей. Цены на АИ-98 остались без изменений — 86 рублей за литр», — сообщается на сайте Росстата.
Корректировка цен на топливо затронула 75 субъектов Российской Федерации. По средней стоимости на автомобильное топливо Пермский край занимает вторую позицию среди регионов Приволжского федерального округа, уступая только Нижегородской области.
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