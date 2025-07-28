В челябинском министерстве орфографию в документах проверяет робот

В минцифры Челябинской области орфографию в документах помогает проверять ассистент на основе искусственного интеллекта. Как URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства, ИИ применяют и в других задачах.
«Будучи флагманом внедрения передовых технологий в регионе, наше министерство активно применяет ИИ. Он используется при работе с документами», — пояснили URA.RU в минцифры.
Нейросети помогают не только проверять орфографию, но и определяют тему и краткое содержание документа, его отраслевую направленность. Из данных министерства создается база, которая используется для обучения ИИ-моделей и других задач.
Челябинская область входит в десятку субъектов-лидеров России по цифровой трансформации госуправления. В 2024 году в Региональном центре навигационно-информационных технологий заработал отдел, содействующий внедрению в госуправление ИИ-проектов. Появляющиеся технологии тестируют, чтобы оценить потенциал их использования.
Минцифры России подготовило проект постановления правительства РФ. Документ даст старт эксперименту по внедрению решений ИИ в работу госструктур. Технологии будут применять, чтобы ставить метки достоверности данных, готовить письма с ответами, анализировать документы, в том числе резюме соискателей. Также нейросети используют для формирования программ развития сотрудников, написания новостей на сайтах ведомств.
Южноуральцы имеют ряд достижений в применении новейших технологий. В пресс-службе Челябинского госуниверситета URA.RU заметили, что ИИ применяется в научно-исследовательских проектах вуза. С помощью нейросетей разрабатывают новые материалы, прогнозируют разрушения в металлах. Также обученные модели рассчитывают прочность и задействуются в прикладных проектах. Их задача — удовлетворить интересы индустриальных партнеров. Среди них есть автозавод «Урал», «ЧТЗ-Уралтрак», группа inSmart, компания «ВторЦветМет» и другие. В Южно-Уральском госуниверситете разработали модели, которые распознают уличное насилие, определяют прочность бетона на стройплощадке и другие.
В регионе разработан или применяется масса готовых решений в области ИИ. В здравоохранении используются сервисы, помогающие врачам принимать медицинские решения. В пяти крупных медучреждениях Челябинска работает сервис голосового заполнения медицинской документации. В столице области 85 трамваев отслеживают состояние рельсов и контролируют безопасность движения. Цифровые сервисы помогают следить за заполненностью контейнерных площадок, фиксировать нарушения правил благоустройства, в том числе неправильную парковку, исправность уличного освещения и другие задачи. Педагоги обращаются к ИИ, чтобы скорректировать дефекты речи детей, помочь им исследовать окружающее пространство с помощью дополненной реальности.
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