В Пермском крае назвали тройку самых популярных у охотников зверей

В Пермском крае для охотников утвердили лимиты добычи дикого зверя. Согласно указу губернатора Дмитрия Махонина, больше всего можно отстрелить лосей, медведей и барсуков.
«Указом губернатора Пермского края утвержден лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года. Лось — 3913 особей; медведь — 1224 особей; барсук — 568 особей», — говорится на сайте регионального минприроды. Также разрешено добыть 114 рысей, 85 выдр и 45 соболей.
Охота на медведя открылась уже 1 августа и продлится до 30 ноября, после зимнего перерыва она вновь будет разрешена с 1 апреля по 1 мая. Добыча лося будет разрешена с сентября, а барсука с середины августа. Охота на выдру, рысь и соболя откроется в октябре.
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