Американские инвесторы захотели вложиться в газохранилище Болгарии с российским газом

Два американских инвестора начали переговоры с правительством Болгарии о вложениях в крупное государственное подземное газовое хранилище «Чирен», заполненное преимущественно российским природным газом. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Инициативу по возможному участию в проекте возглавляют финансист из Флориды Стивен Линч и инвестор Фэй Ванг. К переговорам также привлечен бывший руководитель предвыборного штаба экс-президента США Дональда Трампа. Стороны обсуждают участие в масштабной модернизации „Чирена“ в рамках государственной программы, предполагающей удвоение мощности единственного подземного газохранилища страны», — приводит агентство слова одного из источников.
Сообщается, что инициаторы ранее проявляли интерес к европейской энергетической инфраструктуре, в частности, к проекту по покупке газопровода между Россией и Германией. Власти Болгарии планируют модернизировать «Чирен» с целью увеличения пропускной способности объекта.
Ранее Линч погасил долг оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG, дочерней структуры «Газпрома». Об этом сообщало немецкое издание Die Zeit.
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