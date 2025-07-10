10 июля 2025

Пермские работодатели выплатили сотрудникам более 169 млн долгов по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Погашена задолженность по зарплате перед 1 161 работником региона
Погашена задолженность по зарплате перед 1 161 работником региона Фото:

Организации Пермского края за первые шесть месяцев 2025 года выплатили работникам долги по заработной плате на сумму свыше 169 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.

«Наибольшее количество обращений по факту невыплаты зарплаты зафиксировано от работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания. Погашена задолженность по заработной плате перед 1 161 работником региона. Общая сумма погашенной задолженности составила более 169 млн рублей», — говорится в сообщении инспекции.

На данный момент проведено 11 надзорных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения. Работодатели, допустившие задержку выплат, были обязаны полностью рассчитаться с сотрудниками.

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Организации Пермского края за первые шесть месяцев 2025 года выплатили работникам долги по заработной плате на сумму свыше 169 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Государственной инспекции труда. «Наибольшее количество обращений по факту невыплаты зарплаты зафиксировано от работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания. Погашена задолженность по заработной плате перед 1 161 работником региона. Общая сумма погашенной задолженности составила более 169 млн рублей», — говорится в сообщении инспекции. На данный момент проведено 11 надзорных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения. Работодатели, допустившие задержку выплат, были обязаны полностью рассчитаться с сотрудниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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