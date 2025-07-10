Пермские работодатели выплатили сотрудникам более 169 млн долгов по зарплате

Организации Пермского края за первые шесть месяцев 2025 года выплатили работникам долги по заработной плате на сумму свыше 169 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Государственной инспекции труда.
«Наибольшее количество обращений по факту невыплаты зарплаты зафиксировано от работников строительной сферы и дорожно-транспортного обслуживания. Погашена задолженность по заработной плате перед 1 161 работником региона. Общая сумма погашенной задолженности составила более 169 млн рублей», — говорится в сообщении инспекции.
На данный момент проведено 11 надзорных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения. Работодатели, допустившие задержку выплат, были обязаны полностью рассчитаться с сотрудниками.
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