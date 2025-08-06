Дороги в центре Екатеринбурга закрыли на ремонт: карта перекрытий

На перекрытых улицах чинят дороги, прокладывают теплотрассу или чинят трамвайные пути
В центре Екатеринбурге перекрыли несколько улиц из-за ремонтов дорог и стройки. Из-за этого движение транспорта на ряде улиц временно ограничено. URA.RU рассказывает, где в ближайшее время автомобилисты не смогут ездить.
На данный момент перекрыты:
- Улица Пушкина (у дома №2 по Первомайской) с 21 июля по 31 августа из-за прокладывания инженерных сетей;
- Улица Гоголя (от Куйбышева до Малышева) до 10 августа из-за капитального ремонта проезжей части;
- Перекресток Радищева и Московской до 05:00 16 августа из-за обновления трамвайных путей;
- Четная сторона улицы Вайнера (от Антона Валека до Ленина) на весь 2025 год из-за строительства комплекса зданий;
- Улица Чернышевского (от дома №7 до №16а) до 30 сентября из-за замены канализационных труб;
- Улица Малышева (от дома №145 до 145а) до 25 августа из-за строительных работ;
- Улица Мамина-Сибиряка (от Челюскинцев до Азина) на весь август из-за прокладывания теплотрассы.
Еще несколько улиц в августе перекроют из-за легкоатлетического марафона «Европа — Азия» и мероприятий, посвященных Дню строителя. Также сейчас перекрыта часть улицы Гражданской в связи с подготовкой праздничных мероприятий ко Дню города и фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест».
