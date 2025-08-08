Главврачу крупнейшей больницы в ХМАО грозит отставка после череды скандалов

Главврачу нижневартовской больницы Сатинову грозит отставка из-за скандалов
Главврачу нижневартовской больницы Сатинову грозит отставка из-за скандалов

Главному врачу Нижневартовской окружной клинической больницы Алексею Сатинову может грозить отставка из-за череды скандалов, которые сопровождают работу медучреждения в последнее время. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте ХМАО.

«ЧП с выпавшим из окна больницы пациентом и уголовное дело, возбужденное против заместителя главврача Василия Колядко создает критическую массу. Сатинов может не продержаться в должности до конца года», — пояснил собеседник агентства. Сам главврач Нижневартовской окружной больницы на звонок URA.RU не ответил.

Ранее URA.RU писало, что пост главврача на фоне чисток команды депздрава покинула глава Ханты-Мансийской ОКБ Елена Кутефа. Также недавно свою должность оставил руководитель сургутского травмцентра Дмитрий Гарайс.

