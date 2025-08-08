Самолет из Сочи в Сургут прилетит с задержкой. Скрин

В аэропорту Сочи 8 августа массово задержали рейсы из-за атаки ВСУ
В аэропорту Сочи 8 августа массово задержали рейсы из-за атаки ВСУ Фото:

В аэропорту Сочи 8 августа задержали рейс до Сургута (ХМАО). Прибытие самолета ожидается в 23 часа по местному времени.

Самолет из Сочи прилетит в Сургут в 23:18 по местному времени
Самолет из Сочи прилетит в Сургут в 23:18 по местному времени
Фото:

«Рейс ЮТ522 Сочи (Адлер) — Сургут задержан. Прибытие ожидается в 23:18», — следует из данных онлайн-табло сургутского аэропорта. Самолет должен был прилететь в 19:25.

Всего с курорта задержали более 50 рейсов. Ограничения на прием и отправку воздушных судов вводились в связи с атакой украинских беспилотников. Для отражения атаки в Сочи были задействованы системы ПВО.


