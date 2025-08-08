В Сургуте (ХМАО) была арестована дилерша мефедрона, которая работала дизайнером в своем ателье. Вместе с тем, оказалось, что горожанка рассказывала об успехе заработка дизайнером свадебных платьев в инстаграм (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я дизайнер свадебных платьев, и да, на этом можно зарабатывать большие деньги», — сказала блогерша. Она рассказала об этом в сторис, отвечая на сообщение подписчика.
Югорчанка 41-года хранила наркотики, приобретенные в интернете, посреди свадебных тканей. Было обнаружено, что часть запрещенной продукции расфасована, а часть обналичена в размере полутора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Гражданке светит срок от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает УМВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре в своей группе «ВКонтакте».
