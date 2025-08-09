В ХМАО на реке обнаружено тело мужчины

Тело в реке нашли очевидцы
В Когалыме (ХМАО) на реке Котлунгъягун 9 августа обнаружено тело мужчины. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, его достали из воды и переправили на противоположный берег.
«Вчера в 17:00 в ЕДДС Когалыма поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на реке Котлунгъягун. В 18:00 тело мужчины было извлечено из воды и доставлено на противоположный берег», — сообщается в telegram-канале ведомства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Сургуте на реке погиб мужчина
Уточняется, что страшная находка была обнаружена в районе аэропорта. Тело нашли очевидцы. Причины и подробности трагедии устанавливаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!