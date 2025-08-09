09 августа 2025
08 августа 2025

В ХМАО на реке обнаружено тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тело в реке нашли очевидцы
Тело в реке нашли очевидцы Фото:

В Когалыме (ХМАО) на реке Котлунгъягун 9 августа обнаружено тело мужчины. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, его достали из воды и переправили на противоположный берег.

«Вчера в 17:00 в ЕДДС Когалыма поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на реке Котлунгъягун. В 18:00 тело мужчины было извлечено из воды и доставлено на противоположный берег», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что страшная находка была обнаружена в районе аэропорта. Тело нашли очевидцы. Причины и подробности трагедии устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме (ХМАО) на реке Котлунгъягун 9 августа обнаружено тело мужчины. Как сообщили в окружном Управлении МЧС, его достали из воды и переправили на противоположный берег. «Вчера в 17:00 в ЕДДС Когалыма поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на реке Котлунгъягун. В 18:00 тело мужчины было извлечено из воды и доставлено на противоположный берег», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что страшная находка была обнаружена в районе аэропорта. Тело нашли очевидцы. Причины и подробности трагедии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...