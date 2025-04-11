11 апреля 2025

В Сургуте на реке погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте гибели мужчины работают следователи
На месте гибели мужчины работают следователи Фото:

В Сургуте (ХМАО) на реке Обь 12 апреля обнаружено тело мужчины. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС.

«Сегодня в 12:00 от ЕДДС города Сургут поступило сообщение, что вблизи сквера „Речников“ на реке Обь обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. На место оперативно выехали экстренные службы.

Причина произошедшего устанавливается. Расследование трагедии ведут представители Следственного комитета.

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В Сургуте (ХМАО) на реке Обь 12 апреля обнаружено тело мужчины. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС. «Сегодня в 12:00 от ЕДДС города Сургут поступило сообщение, что вблизи сквера „Речников“ на реке Обь обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. На место оперативно выехали экстренные службы. Причина произошедшего устанавливается. Расследование трагедии ведут представители Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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