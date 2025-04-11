В Сургуте на реке погиб мужчина

На месте гибели мужчины работают следователи
В Сургуте (ХМАО) на реке Обь 12 апреля обнаружено тело мужчины. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС.
«Сегодня в 12:00 от ЕДДС города Сургут поступило сообщение, что вблизи сквера „Речников“ на реке Обь обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — сообщается в telegram-канале ведомства. На место оперативно выехали экстренные службы.
Причина произошедшего устанавливается. Расследование трагедии ведут представители Следственного комитета.
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