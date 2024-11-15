УАЗ, который пермяки передали бойцам, уничтожен после обстрела в зоне СВО

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Машина попала под обстрел и была уничтожена (архивное фото)
Машина попала под обстрел и была уничтожена (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Автомобиль УАЗ «буханка», который пермяки отправили в зону проведения спецоперации, попал под обстрел. Находившиеся в этот момент в машине бойцы остались живы, но сам внедорожник не уцелел. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтеры сообщества «Вежливые люди», которые и передали машину участникам СВО.

«Очередной переданный нами УАЗ „погиб“ на Донецком фронте! Бойцы живы!» — написано на странице сообщества. «Вежливые люди» регулярно поддерживают участников спецоперации, помогая им техникой, специальным оборудованием, медикаментами.

Ранее пермяки также отправили десантникам автомобиль УАЗ «буханка», стройматериалы, медизделия, квадрокоптер и маскировочные сети. Военнослужащие поблагодарили представителей сообщества за оказанную помощь, записав с фронта видео.

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Автомобиль УАЗ «буханка», который пермяки отправили в зону проведения спецоперации, попал под обстрел. Находившиеся в этот момент в машине бойцы остались живы, но сам внедорожник не уцелел. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтеры сообщества «Вежливые люди», которые и передали машину участникам СВО. «Очередной переданный нами УАЗ „погиб“ на Донецком фронте! Бойцы живы!» — написано на странице сообщества. «Вежливые люди» регулярно поддерживают участников спецоперации, помогая им техникой, специальным оборудованием, медикаментами. Ранее пермяки также отправили десантникам автомобиль УАЗ «буханка», стройматериалы, медизделия, квадрокоптер и маскировочные сети. Военнослужащие поблагодарили представителей сообщества за оказанную помощь, записав с фронта видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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