УАЗ, который пермяки передали бойцам, уничтожен после обстрела в зоне СВО

Автомобиль УАЗ «буханка», который пермяки отправили в зону проведения спецоперации, попал под обстрел. Находившиеся в этот момент в машине бойцы остались живы, но сам внедорожник не уцелел. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказали волонтеры сообщества «Вежливые люди», которые и передали машину участникам СВО.
«Очередной переданный нами УАЗ „погиб“ на Донецком фронте! Бойцы живы!» — написано на странице сообщества. «Вежливые люди» регулярно поддерживают участников спецоперации, помогая им техникой, специальным оборудованием, медикаментами.
Ранее пермяки также отправили десантникам автомобиль УАЗ «буханка», стройматериалы, медизделия, квадрокоптер и маскировочные сети. Военнослужащие поблагодарили представителей сообщества за оказанную помощь, записав с фронта видео.
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