12 августа 2025

В какие месяцы выгоднее покупать iPhone

Hi-Tech Mail: март — самый выгодный месяц для покупки iPhone
Март назван самым выгодным месяцем для покупки нового iPhone, поскольку к этому моменту цена падает до 50%, а до выхода новой модели остается еще полгода. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail. 

«В начале весны стоимость смартфонов Apple в среднем падает на 40-50% от той, что была на старте продаж, в последующие месяцы стоимость постепенно снижается, но уже не так резко», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Авторы рекомендуют покупать iPhone в конце марта, поскольку основные праздники (23 февраля и 8 марта) уже прошли и продавцы больше не держат цены из-за ажиотажа. Однако уточняется, что если актуальность нового телефона не стоит приоритетом, то можно также купить устройство в конце лета, во время снижения цен в преддверии выхода новой модели.

В сентябре 2025 года презентуют новую линейку iPhone 17. Помимо привычных версий Pro и Pro Max ожидается версия Air — самая тонкая в линейке. Ранее законопроект, запрещающий продажу устройств без доступа к российскому магазину приложений RuStore, прошел третье чтение в Госдуме, его планируют ввести в действие с 1 сентября 2025 года. Тем самым, если Apple наладит официальные поставки техники в Россию, то ей придется пойти на компромисс и разрешить установку второго магазина с приложениями. 

