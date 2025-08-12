Кипяток разлился по всей улице (архивное фото)
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Московской, 50 прорвало трубу и из-под земли вырвались струи горячей воды. Из-за этого по всей улице растекается кипяток. Об этом сообщают очевидцы.
"В Каменске-Уральском из-под земли бьет горячий фонтан! Прорвало трубу на Московской, 50", — передает слова очевидцев telegram-канал "Каменск-Уральский 24/7".
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Водоканал Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.
