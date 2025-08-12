В Каменске-Уральском из-под земли вырвался фонтан. Видео

В Каменске-Уральском прорвало трубу на улице Московская
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кипяток разлился по всей улице (архивное фото)
Кипяток разлился по всей улице (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Московской, 50 прорвало трубу и из-под земли вырвались струи горячей воды. Из-за этого по всей улице растекается кипяток. Об этом сообщают очевидцы.

"В Каменске-Уральском из-под земли бьет горячий фонтан! Прорвало трубу на Московской, 50", — передает слова очевидцев telegram-канал "Каменск-Уральский 24/7".

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Водоканал Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском (Свердловская область) на улице Московской, 50 прорвало трубу и из-под земли вырвались струи горячей воды. Из-за этого по всей улице растекается кипяток. Об этом сообщают очевидцы. "В Каменске-Уральском из-под земли бьет горячий фонтан! Прорвало трубу на Московской, 50", — передает слова очевидцев telegram-канал "Каменск-Уральский 24/7". Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Водоканал Каменска-Уральского. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...