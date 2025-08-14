Прямые рейсы на азиатский остров запустят из Екатеринбурга

Прямые рейсы из Екатеринбурга на остров Фукуок (Вьетнам) планируют запустить в ноябре. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала член правления уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Леонова.
«Уральские граждане, туристы смогут улететь в еще одно интересное место назначения — это Фукуок. Стартует полетная программа с 15-го ноября», — раскрыла подробности Леонова. Она уточнила, что спрос на это направление повышен.
Кроме того Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают показывать лидирующие позиции в качестве туристического направления. Также осенью будет запущен прямой рейс Рас-эль-Хайму (ОАЭ).
