Прямые рейсы на азиатский остров запустят из Екатеринбурга

Прямые рейсы на остров Фукуок появятся из Екатеринбурга в ноябре
Прямые рейсы из Екатеринбурга на остров Фукуок (Вьетнам) планируют запустить в ноябре. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала член правления уральского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Оксана Леонова. 

«Уральские граждане, туристы смогут улететь в еще одно интересное место назначения — это Фукуок. Стартует полетная программа с 15-го ноября», — раскрыла подробности Леонова. Она уточнила, что спрос на это направление повышен. 

Кроме того Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продолжают показывать лидирующие позиции в качестве туристического направления. Также осенью будет запущен прямой рейс  Рас-эль-Хайму (ОАЭ).

