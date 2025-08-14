Полная изоляция России на международной арене не состоялась. Очевидным тому подтверждением служит грядущая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания».
«Международная изоляция России полностью потерпела крах. Что мы видим: встреча на высшем уровне, которая доказывает, что ни о какой изоляции речи не идет. Весь мир ее обсуждает и смотрит, это уже наша победа. Это признают и европейские СМИ», — сказал Матвейчев. Трансляция его выступления ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
Он также добавил, что принимая во внимание обширные международные связи Путина, а также его глубокое понимание глобальных экономических процессов, необходимо проявлять доверие к тем решениям и соглашениям, которые он заключает. По словам Матвейчева, «это будет самое лучшее и оптимальное решение из всех возможных». Он подчеркнул, что глава российского государства обладает наибольшей осведомленностью, пользуется доверием граждан и поддержкой на международной арене.
В ходе этой же встречи доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев рассказал, что на саммите на Аляске стороны могут обсудить три важных вопроса. Один из них включает будущее Украины. Однако он подчеркнул, что даже если лидеры России и США договорятся на завтрашней встрече по всем вопросам, то против их решений могут выступить европейские страны.
Круглый стол Экспертного института социсследований проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В рамках встречи участники обсуждают возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.
