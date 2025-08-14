Эксперт заявил о трех важнейших вопросах, которые могут быть рассмотрены на встрече Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе грядущей встречи могут рассмотреть три важных вопроса. Один из них включает будущее Украины. Об этом рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания».
«Три важнейших блока вопросов: территориальный, который в основном обсуждается сейчас в западных СМИ, как территориальное разграничение будет проходить. [Могут обсудить] будущее Украины — гарантии безопасности, наши требования, а также будущее российских и западных отношений в целом», — сказал Межуев. Трансляция выступления ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».
Эксперт отметил, что даже если лидеры России и США договорятся на завтрашней встрече по всем вопросам, то против их решений могут выступить европейские страны. Поэтому, отметил Межуев, возможно, подобная встреча Путина и Трампа в будущем случится вновь, однако уже в другом месте.
Круглый стол Экспертного института социсследований проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Участниками обсуждения предстоящего саммита лидеров РФ и США на Аляске стали заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев и заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов. Модерирует встречу директор Центра политического анализа Павел Данилин. В рамках встречи участники обсуждают возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.
