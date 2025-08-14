Эксперт заявил о трех важнейших вопросах, которые могут быть рассмотрены на встрече Путина и Трампа

Межуев: на саммите РФ и США могут рассмотреть 3 важных вопроса, включая Украину
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин и Трамп в рамках встречи могут обсудить будущее Украины
Путин и Трамп в рамках встречи могут обсудить будущее Украины Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе грядущей встречи могут рассмотреть три важных вопроса. Один из них включает будущее Украины. Об этом рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания».

«Три важнейших блока вопросов: территориальный, который в основном обсуждается сейчас в западных СМИ, как территориальное разграничение будет проходить. [Могут обсудить] будущее Украины — гарантии безопасности, наши требования, а также будущее российских и западных отношений в целом», — сказал Межуев. Трансляция выступления ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Эксперт отметил, что даже если лидеры России и США договорятся на завтрашней встрече по всем вопросам, то против их решений могут выступить европейские страны. Поэтому, отметил Межуев, возможно, подобная встреча Путина и Трампа в будущем случится вновь, однако уже в другом месте.

Круглый стол Экспертного института социсследований проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Участниками обсуждения предстоящего саммита лидеров РФ и США на Аляске стали заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев и заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов. Модерирует встречу директор Центра политического анализа Павел Данилин. В рамках встречи участники обсуждают возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе грядущей встречи могут рассмотреть три важных вопроса. Один из них включает будущее Украины. Об этом рассказал доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Саммит Россия — США: прогнозы и ожидания». «Три важнейших блока вопросов: территориальный, который в основном обсуждается сейчас в западных СМИ, как территориальное разграничение будет проходить. [Могут обсудить] будущее Украины — гарантии безопасности, наши требования, а также будущее российских и западных отношений в целом», — сказал Межуев. Трансляция выступления ведется на сайте международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». Эксперт отметил, что даже если лидеры России и США договорятся на завтрашней встрече по всем вопросам, то против их решений могут выступить европейские страны. Поэтому, отметил Межуев, возможно, подобная встреча Путина и Трампа в будущем случится вновь, однако уже в другом месте. Круглый стол Экспертного института социсследований проходит в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Участниками обсуждения предстоящего саммита лидеров РФ и США на Аляске стали заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, директор Института новейших государств Алексей Мартынов, доцент философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Межуев и заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR Никита Сетов. Модерирует встречу директор Центра политического анализа Павел Данилин. В рамках встречи участники обсуждают возможность использования Аляски в качестве платформы для сближения позиций России и США по вопросам двусторонних отношений, а также по более широкому кругу международных тем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...