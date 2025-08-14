Как выглядит письмо на «Госуслугах», которое отправляют свердловчанам Минобороны. Скрин

Свердловчане массово получают уведомления о воинском учете через «Госуслуги»
Уведомления о повестках начали получать еще в июле
Уведомления о повестках начали получать еще в июле

Жители Свердловской области продолжают массово получать уведомления о воинском учете через «Госуслуги». В рассылке сообщают о внесении сведений в реестр воинского учета.

«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из реестра воинского учета в личном кабинете реестра повесток. Для уточнения сведений направьте заявление», — следует из письма.

Активная рассылка подобных уведомлений в регионе началась с конца июля. Тогда URA.RU рассказывало, как запросить выписку из реестра.

