Уведомления о повестках начали получать еще в июле
Жители Свердловской области продолжают массово получать уведомления о воинском учете через «Госуслуги». В рассылке сообщают о внесении сведений в реестр воинского учета.
«Для получения сведений о воинском учете запросите выписку из реестра воинского учета в личном кабинете реестра повесток. Для уточнения сведений направьте заявление», — следует из письма.
Активная рассылка подобных уведомлений в регионе началась с конца июля. Тогда URA.RU рассказывало, как запросить выписку из реестра.
