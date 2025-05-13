В Перми экс-директору инвестиционной компании продлили срок содержания в СИЗО

Свердловский районный суд города Перми постановил продлить срок содержания под стражей экс-директору инвестиционной компании «Витус». Речь идет о Дмитрии Седове.
«Он же является бывшим руководителем московской строительной фирмы „Квадра Групп“. Его оставили в следственном изоляторе до 9 июля 2025 года», — сообщает «Эхо Перми» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда.
Ранее URA.RU сообщало о том, что суд уже продлевал срок содержания под стражей Дмитрию Седову. В 2017 году девелопер «Квадра Групп» сдал четыре многоквартирных дома в Кудымкаре. Жилье предназначалось для сирот и переселенцев из ветхого фонда. Спустя пару лет выяснилось, что дома сдали с нарушениями. Местная мэрия отсудила у застройщика 139 млн рублей компенсации. Однако на банковских счетах такой суммы не было.
В мае 2024 года Седова заочно обвинили по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц по предварительному сговору». Он был объявлен в розыск. В мае 2025 его задержали.
Кроме того, в 2013 году он возглавил инвесткомпанию «Витус». Спустя шесть лет у нее аннулировали лицензию за «нарушения законодательства о ценных бумагах и требований закона о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». Год назад за махинации с деньгами и акциями «Витуса» к пяти годам колонии и штрафу более 500 млн рублей был приговорен совладелец компании Дмитрий Попов.
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