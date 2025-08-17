17 августа 2025

«Надо быть креативными»: новый ректор УрФУ дал напутствие инженерам в борьбе с нейросетью

Ректор УрФУ Обабков: нейросети «съедят» все однообразные навыки
Обабков считает, что ИИ легко справляется с однообразными навыками
Обабков считает, что ИИ легко справляется с однообразными навыками

Ректор УрФУ Илья Обабков пожелал инженерам овладевать искусством креатива, так как нейросети с легкостью справляются с однообразными навыками. Такими рекомендациями Обабков поделился в рамках пленарной дискуссии на первом Международном фестивале креативных индустрий, передает корреспондент URA.RU.

«ИИ „съест“ все однообразные навыки, так как он прекрасно с ними работает. Поэтому надо „спасаться“ и быть креативными. Каждому инженеру нужно давать знания о том, как создавать новое», — сказал Обабков.

Герой России Сергей Рязанский, тоже участвовавший в обсуждении, в свою очередь, отметил, что фантазию и творчество в искусственный интеллект заложить нельзя. «Так что креативные люди поменяют этот мир», — заключил спикер.

Фестиваль креативных индустрий продлится до 24 августа. Гостей ждут торгово-закупочные сессии, open-talk, мастер-классы, пленарные дискуссии и профессиональные турниры.

