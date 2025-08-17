Выбывший из губернаторской гонки свердловский журналист-инвестор пошел жаловаться в суд

Журналист-инвестор Динамудин Садихов, которому отказали в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области, решил оспорить решение избиркома. Он подал иск, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Областной суд рассмотрит административное дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области. Избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата Динамудину Аслановичу Садихову на досрочных выборах губернатора. Он был выдвинут партией „Гражданская инициатива“», — рассказали в суде.
Судебное заседание назначили на 19 августа. Ответчиками по делу выступят законодательное собрание Свердловской области и региональный избирком.
Как ранее сообщало URA.RU, Садихов не набрал необходимое количество подписей в свою поддержку и не прошел муниципальный фильтр. Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов, но его подвело незнание законов. Кандидат не успел нотариально заверить некоторые подписи. Садихов — главред информационного агентства «Контроль» и инвестор — так он представлял себя в соцсетях.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
