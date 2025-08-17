17 августа 2025

Выбывший из губернаторской гонки свердловский журналист-инвестор пошел жаловаться в суд

Садихов оспорит отказ в регистрации на выборы свердловского губернатора в суде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд рассмотрит иск 19 августа
Суд рассмотрит иск 19 августа Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Журналист-инвестор Динамудин Садихов, которому отказали в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области, решил оспорить решение избиркома. Он подал иск, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

«Областной суд рассмотрит административное дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области. Избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата Динамудину Аслановичу Садихову на досрочных выборах губернатора. Он был выдвинут партией „Гражданская инициатива“», — рассказали в суде.

Судебное заседание назначили на 19 августа. Ответчиками по делу выступят законодательное собрание Свердловской области и региональный избирком.

Как ранее сообщало URA.RU, Садихов не набрал необходимое количество подписей в свою поддержку и не прошел муниципальный фильтр. Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов, но его подвело незнание законов. Кандидат не успел нотариально заверить некоторые подписи. Садихов — главред информационного агентства «Контроль» и инвестор — так он представлял себя в соцсетях.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист-инвестор Динамудин Садихов, которому отказали в регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Свердловской области, решил оспорить решение избиркома. Он подал иск, сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. «Областной суд рассмотрит административное дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области. Избирательная комиссия отказала в регистрации в качестве кандидата Динамудину Аслановичу Садихову на досрочных выборах губернатора. Он был выдвинут партией „Гражданская инициатива“», — рассказали в суде. Судебное заседание назначили на 19 августа. Ответчиками по делу выступят законодательное собрание Свердловской области и региональный избирком. Как ранее сообщало URA.RU, Садихов не набрал необходимое количество подписей в свою поддержку и не прошел муниципальный фильтр. Сам Садихов уверен, что у него были все шансы набрать необходимое количество подписей от депутатов, но его подвело незнание законов. Кандидат не успел нотариально заверить некоторые подписи. Садихов — главред информационного агентства «Контроль» и инвестор — так он представлял себя в соцсетях. Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...