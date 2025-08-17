В поселке Горный Щит (Свердловская область) спустя двое суток нашли пропавшую женщину, которая ушла за ягодами из СНТ «Майский». Пропавшая ночевала в лесу без воды, еды и спичек и прошла 3 км. До этого ей удалось дозвониться по номеру 112, но телефон разрядился, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Мы шли по глинистой дороге, ноги разъезжались, было очень скользко и грязно. Каждые 50 метров кричали, звали пропавшую по имени, но никто не отзывался. Уже хотели свернуть в лес, как вдруг Антон увидел, что на повороте дороги как будто кто-то стоит. Чудо, но это действительно была Наталья Владимировна! Бросились к ней, она была очень напугана, не отзывалась, очень устала», — рассказала доброволец Елена Коровина.
Женщину тут же начали согревать, после этого ее вынесли из леса на носилках. «Уставшему, переохлажденному человеку нельзя засыпать, поэтому всю дорогу ребята разговаривали с Натальей Владимировной и даже пели песни», — делятся представители «Лиза Алерт». Сейчас с женщиной все хорошо, она дома с родными.
