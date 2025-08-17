17 августа 2025

В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука

В Красноуфимском районе Свердловской области ввели карантин из-за жука короеда
Карантин установили на территории общей площадью 1957 гектаров
В Красноуфимском районе Свердловской области объявили карантин из-за заражения пихт уссурийским полиграфом. Опасного жука обнаружили в лесном массиве, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«При проведении выездного обследования инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в лесном массиве пригородного участкового лесничества около села Большой Турыш на пихтах обнаружены живые имаго и личинки карантинного вредителя — уссурийского полиграфа», — пояснили там. По данным ведомства, вредителей нашли в августе.

Карантин ввели на территории общей площадью 1957 гектаров. Она охватывает земли лесного фонда Свердловской области в границах Пригородного и Нижне-Иргинского участковых лесничеств ГКУ СО «Красноуфимское лесничество», а также населенные пункты: Русский Турыш, Большой Турыш и Малый Турыш.

Уссурийский полиграф относится к виду жуков-короедов. Он повреждает пихту, ель и кедр.

