В Свердловской области ввели карантин из-за опасного жука

В Красноуфимском районе Свердловской области объявили карантин из-за заражения пихт уссурийским полиграфом. Опасного жука обнаружили в лесном массиве, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«При проведении выездного обследования инспекторами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора в лесном массиве пригородного участкового лесничества около села Большой Турыш на пихтах обнаружены живые имаго и личинки карантинного вредителя — уссурийского полиграфа», — пояснили там. По данным ведомства, вредителей нашли в августе.
Карантин ввели на территории общей площадью 1957 гектаров. Она охватывает земли лесного фонда Свердловской области в границах Пригородного и Нижне-Иргинского участковых лесничеств ГКУ СО «Красноуфимское лесничество», а также населенные пункты: Русский Турыш, Большой Турыш и Малый Турыш.
Уссурийский полиграф относится к виду жуков-короедов. Он повреждает пихту, ель и кедр.
