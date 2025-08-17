Екатеринбуржца, убившего любовника бывшей жены, отправили в СИЗО

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу Илью Григорьева, который 15 августа зверски зарезал на глазах у прохожих 49-летнего любовника бывшей жены. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Сегодня Верх-Исетский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому Илье Григорьеву меры пресечения в виде содержания под стражей», — пояснили в инстанции. Там он пробудет до 15 октября включительно.
Трагедия случилась на улице Крауля, 89а — буквально в нескольких метрах от участкового пункта полиции на Крауля, 86. Григорьев разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз ударил ножом соперника. Тот скончался в машине, а убийца скрылся. Его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
