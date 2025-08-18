Скандальный ДК включат в программу комплексного развития территорий Екатеринбурга

В Екатеринбурге ДК «Химмаш», за который местные жители борются уже несколько лет, включат в программу КРТ (комплексное развитие территорий). Торги по ремонту объекта будут объявлены в сентябре 2025 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, которая прошла в режиме ВКС, рассказал глава департамента архитектуры мэрии Руслан Габдрахманов.
«Сейчас прорабатывается вопрос о том, что будет включен объект [ДК] в КРТ, то есть здесь задача уже поставлена. В сентябре мы объявим торги. Задача поставлена — сохранить в составе КРТ социальный объект. Будет он пристроенный или отдельно стоящий встроенный, разберемся на этапе проекта», — объяснил Габдрахманов.
При этом главный архитектор Екатеринбурга подчеркнул, что наличие собственников у Дворца культуры не станет проблемой. Так как для этого разработана специальная техника.
Ранее о том, что ДК «Химмаш» отремонтируют в рамках КРТ сообщил врио свердловского губернатора Денис Паслер. Дворец был построен в 1967 году. В нем располагались детские кружки и творческие секции. Собственником здания является AVS Group (принадлежит экс-депутату свердловского заксо Валерию Савельеву). Компания намеревалась в 2018 году снести ДК и построить ЖК. Однако местные жители выступили против этой идеи. В мае 2019-го мэрия (тогда главой был Александр Высокинский) сообщила, что договорилась с AVS Group об обмене ДК «Химмаш» (к тому моменту в сделке появился еще и бассейн «Кристалл», также принадлежащий AVS) на два земельных участка на пересечении улиц Стачек и Баумана на Эльмаше и на улице Инженерной на Химмаше. В ноябре объект планировали передать в муниципальную собственность. Но этого не произошло. В апреле 2024 года судебные приставы закрыли ДК «Химмаш» на 30 дней. Специалисты нашли нарушения требований пожарной безопасности.
