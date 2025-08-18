В Екатеринбурге дешевле всего сдают квартиры в Орджоникидзевском районе, сравнительно низкие цены по отношению к другим районам позволяют студентам снимать там квартиры и при этом экономить. Актуальную статистику за август для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан».
Средняя ставка за съем однокомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе составила 28,9 тысяч рублей. В Академическом чуть дороже — 29,5 тысяч рублей в среднем, а тройку районов с недорогими предложениями замыкает Чкаловский, там аренда обойдется в 30,1 тысяч рублей в среднем.
Дороже всего квартиры сдают в Октябрьском районе — за 41,1 тысяч рублей в месяц. В Железнодорожном — за 36,6 тысяч рублей в среднем, а в Ленинском — 35,1 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU рассказывало, что для студентов вблизи некоторых популярных университетов собственники готовы сдавать квартиры дешево. Так, рядом с УрФУ можно снять «однушку» за 20 000 рублей.
