Назван неочевидный район с дешевыми съемными квартирами для студентов в Екатеринбурге. Инфографика

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сдают квартиры за 28,9 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аналитики собрали данные по всем районам
Аналитики собрали данные по всем районам Фото:

В Екатеринбурге дешевле всего сдают квартиры в Орджоникидзевском районе, сравнительно низкие цены по отношению к другим районам позволяют студентам снимать там квартиры и при этом экономить. Актуальную статистику за август для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан».

Средняя ставка за съем однокомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе составила 28,9 тысяч рублей. В Академическом чуть дороже — 29,5 тысяч рублей в среднем, а тройку районов с недорогими предложениями замыкает Чкаловский, там аренда обойдется в 30,1 тысяч рублей в среднем.

Дороже всего квартиры сдают в Октябрьском районе — за 41,1 тысяч рублей в месяц. В Железнодорожном — за 36,6 тысяч рублей в среднем, а в Ленинском — 35,1 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что для студентов вблизи некоторых популярных университетов собственники готовы сдавать квартиры дешево. Так, рядом с УрФУ можно снять «однушку» за 20 000 рублей. 

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге дешевле всего сдают квартиры в Орджоникидзевском районе, сравнительно низкие цены по отношению к другим районам позволяют студентам снимать там квартиры и при этом экономить. Актуальную статистику за август для URA.RU подготовили аналитики сервиса «Циан». Средняя ставка за съем однокомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе составила 28,9 тысяч рублей. В Академическом чуть дороже — 29,5 тысяч рублей в среднем, а тройку районов с недорогими предложениями замыкает Чкаловский, там аренда обойдется в 30,1 тысяч рублей в среднем. Дороже всего квартиры сдают в Октябрьском районе — за 41,1 тысяч рублей в месяц. В Железнодорожном — за 36,6 тысяч рублей в среднем, а в Ленинском — 35,1 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что для студентов вблизи некоторых популярных университетов собственники готовы сдавать квартиры дешево. Так, рядом с УрФУ можно снять «однушку» за 20 000 рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...