Мать свердловского бойца, погибшего на СВО, осталась без выплат

Солдата признали погибшим в феврале (архивное фото)
Солдата признали погибшим в феврале (архивное фото) Фото:

Мать военнослужащего из Полевского (Свердловская область), который погиб в зоне спецоперации на Украине, долгое время не могла добиться получения удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Без документа женщине отказывали в выплатах и другой соцподдержке, рассказал депутат Госдумы от региона Максим Иванов.

«В ходе боевых действий Александр пропал без вести еще в июле прошлого года. К февралю его признали погибшим и этой же зимой похоронили на малой родине. Однако даже к лету мать героя так и не смогла получить удостоверение. Из-за этого она не могла получить ряд мер соцподдержки», — написал депутат в своем telegram-канале.

Позже к делу подключилась военная прокуратура ЦВО, чья проверка ускорила решение вопроса. Вскоре матери солдата выдали удостоверение.

