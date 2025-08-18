Власти Екатеринбурга не собираются расселять хрущевки в ближайшие годы

Комплексное развитие территорий в Екатеринбурге в ближайшие десять лет не затронет старые пятиэтажки. На данный момент акцент стоит на двух- и трехэтажных домах, рассказал главный архитектор города Руслан Габдрахманов.
«Сейчас задача разобраться с двух- и трехэтажными домами, которых больше. Четырех- и пятиэтажные дома более точечные, с учетом комплексности территорий мы все равно должны вовлекать более большие участки. В идеале кварталы, но где не получается кварталы, контурные какие-то вещи», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС.
По словам главного архитектора, на ближайшие пять-десять лет властям хватит задач по малоэтажным домам. «Если с этой задачей справимся и состояние четырех- и пятиэтажек будет ветхое и аварийное, будем туда смотреть», — пояснил чиновник.
