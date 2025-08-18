Власти Екатеринбурга не собираются расселять хрущевки в ближайшие годы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ближайшие десять лет «хрущевки» останутся нетронутыми
Ближайшие десять лет «хрущевки» останутся нетронутыми Фото:

Комплексное развитие территорий в Екатеринбурге в ближайшие десять лет не затронет старые пятиэтажки. На данный момент акцент стоит на двух- и трехэтажных домах, рассказал главный архитектор города Руслан Габдрахманов.

«Сейчас задача разобраться с двух- и трехэтажными домами, которых больше. Четырех- и пятиэтажные дома более точечные, с учетом комплексности территорий мы все равно должны вовлекать более большие участки. В идеале кварталы, но где не получается кварталы, контурные какие-то вещи», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС.

По словам главного архитектора, на ближайшие пять-десять лет властям хватит задач по малоэтажным домам. «Если с этой задачей справимся и состояние четырех- и пятиэтажек будет ветхое и аварийное, будем туда смотреть», — пояснил чиновник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комплексное развитие территорий в Екатеринбурге в ближайшие десять лет не затронет старые пятиэтажки. На данный момент акцент стоит на двух- и трехэтажных домах, рассказал главный архитектор города Руслан Габдрахманов. «Сейчас задача разобраться с двух- и трехэтажными домами, которых больше. Четырех- и пятиэтажные дома более точечные, с учетом комплексности территорий мы все равно должны вовлекать более большие участки. В идеале кварталы, но где не получается кварталы, контурные какие-то вещи», — сказал Габдрахманов в ходе пресс-конференции ТАСС. По словам главного архитектора, на ближайшие пять-десять лет властям хватит задач по малоэтажным домам. «Если с этой задачей справимся и состояние четырех- и пятиэтажек будет ветхое и аварийное, будем туда смотреть», — пояснил чиновник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...