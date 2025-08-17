17 августа 2025

Свердловчан, застрявших посреди дороги, обвинили в митинге и оштрафовали

Жителей обвинили в митинге, а они надеялись, что приехали фиксировать плохое состояние дороги
Жителей обвинили в митинге, а они надеялись, что приехали фиксировать плохое состояние дороги

Жителей деревни Кремлевка под Каменском-Уральским оштрафовали за несанкционированный митинг. Протокол на местных жителей составили после того, как водители застряли посреди дороги из-за попадания в яму и спущенных колес, тем самым преградив путь груженому песком КАМазу. Об этом URA.RU рассказала одна из женщин, получивших штраф.

«Дело рассматривал Синарский районный суд Каменска-Уральского. Знаю, что оштрафовали вторую женщину на 10 тысяч. Во внимание не приняли, что она въехала в яму. Как митинг это расценили. Мне тоже назначили штраф 10 тысяч. Обжаловать не буду, уже смирилась», — рассказала собеседница URA.RU.

По словам местных жителей, никакого митинга они не устраивали. Одна из автоледи влетела в яму, сев днищем на камень, а у другой спустило колесо. Таким образом участники движения невольно преградили путь подъехавшему большегрузу. Постепенно на место стал стекаться недовольный народ, выкрикивая претензии из-за плохих дорог. Под горячую руку попал и большегруз, везущий песок с карьера. Жителям изрядно надоели беспрерывно курсирующие по главной деревенской дороге КАМазы. Именно их сельчане и винят в разбитой дороге.

В итоге собеседницу агентства вместе с другим пострадавшим водителем пригласили в отдел полиции для беседы. Женщины изливали правоохранителям душу насчет проблем с дорогой, но в итоге в протоколе своих слов не увидели — лишь обвинение в проведении несанкционированного митинга. А итоге обе женщины отделались штрафом. Информация подтверждается данными суда, также в распоряжении редакции есть судебное распоряжение. 

Такое решение суда женщина ожидала, обжаловать не будет
Такое решение суда женщина ожидала, обжаловать не будет
Фото:

