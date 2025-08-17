Как попасть на матч с участием Овечкина и Фетисова в Екатеринбурге: инструкция

В Екатеринбурге пройдет The Magic Game, который организует легендарный уральский хоккеист Павел Дацюк. Победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира, обладатели Кубка Гагарина и Кубка Стэнли выступят на «УГМК-Арене» уже 30 августа. Как и где ловить билеты на масштабное спортивное событие, где выступят Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Александр Радулов, — в инструкции URA.RU.
Когда билеты поступят в продажу
Первые 4000 билетов уже проданы. Второй этап продаж начнется не ранее чем за 10 дней до матча, то есть нужно ориентироваться примерно на 20 августа. Информация появится на официальном сайте «УГМК-Арена» или в telegram-канале The Magic Game. Последний раз билеты выставили в 13:00, и их раскупили за 20 минут.
Где их покупать
Есть три варианта. Это кассы УГМК-Арены, официальный сайт ледовой площадки и «Яндекс Афиша». В одни руки продается не более четырех билетов.
Сколько стоит билет
Цена варьируется от 1300 до 4000 рублей. Дети до 5 лет могут пройти с родителем бесплатно, но места им не предоставляется.
