Будущему хранителю свердловского севера оборвали телефон: причина

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько, который получил одобрение на выдвижение в парламент от Серовского округа, празднует юбилей. По данным URA.RU, звонки с поздравлениями ему поступают с самого утра. В важную дату агентство решило вспомнить трудовой путь политика, которому предстоит важная миссия — следить за порядком на севере области, где родился и вырос глава региона Денис Паслер.
Бидонько исполнилось 50 лет. Он и сам уроженец севера — родился в Карпинске. В 1993-м получил специальность «промышленное и гражданское строительство» в Краснотурьинском индустриальном техникуме, позже отучился в УГТУ — УПИ (ныне УрФУ) по направлению «экономика, управление, менеджмент», затем в РАНХиГС получил диплом «государственное и муниципальное управление».
Бидонько начинал мастером на коммунальном предприятии в родном Карпинске, постепенно дорос до гендиректора крупной профильной компании. В 2009 году его избрали главой города, в 2013-м переизбрали на второй срок. Но городом он управлял недолго — спустя год бывший на тот момент губернатором Евгений Куйвашев забрал толкового управленца в правительство. Год Бидонько проработал в должности замминистра строительства, а в 2015-м возглавил ведомство.
С 2016 по 2018 годы Бидонько был депутатом Госдумы от «Единой России», затем Куйвашев снова вернул его в Свердловскую область — сделал своим заместителем по внутренней политике. «У Бидонько хорошие репутация и уровень поддержки на севере области. Поэтому он мог бы не напрягаться [перед выборами в Госдуму в 2026 году], но все равно активно работает на территории, выполняя поручение Паслера», — оценил источник в истеблишменте.
Как ранее сообщало URA.RU со ссылкой на источники, выдвижение в Госдуму от Серовского округа (сейчас его представляет в парламенте биатлонист Антон Шипулин, друг прежнего губернатора Куйвашева) Паслером Бидонько согласовано. Более того, глава региона дал «соседу» задание — поддержать нового мэра его родного Североуральска. В июле из-за выхода из строя насосно-фильтровальной станции, там случился коммунальный коллапс, люди сидели без воды. Главу города Светлану Миронову Паслер публично раскритиковал за неумение вырулить ситуацию и отправил в отставку. Сейчас вопрос решает ее сменщик Виталий Никитенко, а Бидонько, имеющий большой опыт работы в коммунальной сфере, ему помогает.
Активничает парламентарий не только в Североуральске. За последний месяц он побывал в Нижней Туре, где из личных средств профинансировал реставрацию портретов нижнетуринцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, на мемориальном комплексе. И помог провести газ для Вечного огня. В Красноуральске закупил песок в «Парк искусств» для отсыпки земли под качелями. Пространство обновляли в рамках инициативного бюджетирования. В Карпинске помог 82-летней жительнице отремонтировать квартиру. Там произошло короткое замыкание, с последствиями инцидента пенсионерка сама бы не справилась.
По данным URA.RU, Бидонько уже поздравили коллеги по Госдуме, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, президент УрФУ Виктор Кокшаров, глава свердловского избиркома Елена Клименко, директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, спикер гордумы Екатеринбурга Анна Гурарий и многие другие. Депутату желают карьерных взлетов и вдохновения, процветания и удачи в делах. К поздравлениям присоединяется и редакция URA.RU!
