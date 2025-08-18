Известный пермский санаторий ищет администратора с высшим образованием

В Перми за работу администратором санатория обещают платить от 40 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За работу администратора обещают платить от 40 тысяч в месяц
За работу администратора обещают платить от 40 тысяч в месяц Фото:

В пермский санаторий «Сосновый бор», который находится в Орджоникидзевском районе, требуется администратор. Зарплата — от 40 тысяч рублей.

«Мы ищем администратора, который будет лицом компании. Нам важно твое образование, поэтому в приоритете кандидаты с высшим и средне-специальным образованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В обязанности администратора входит встреча гостей и общение с ними. Также придется работать с кассой и консультировать по услугам компании.

Ранее URA.RU сообщало, что сервис по поиску работы обнародовал рейтинг наиболее привлекательных вакансий, опубликованных работодателями с начала августа в крупнейших городах России. В Перми самыми высокооплачиваемыми работниками августа стали электромонтеры. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермский санаторий «Сосновый бор», который находится в Орджоникидзевском районе, требуется администратор. Зарплата — от 40 тысяч рублей. «Мы ищем администратора, который будет лицом компании. Нам важно твое образование, поэтому в приоритете кандидаты с высшим и средне-специальным образованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В обязанности администратора входит встреча гостей и общение с ними. Также придется работать с кассой и консультировать по услугам компании. Ранее URA.RU сообщало, что сервис по поиску работы обнародовал рейтинг наиболее привлекательных вакансий, опубликованных работодателями с начала августа в крупнейших городах России. В Перми самыми высокооплачиваемыми работниками августа стали электромонтеры. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...