Известный пермский санаторий ищет администратора с высшим образованием

В пермский санаторий «Сосновый бор», который находится в Орджоникидзевском районе, требуется администратор. Зарплата — от 40 тысяч рублей.
«Мы ищем администратора, который будет лицом компании. Нам важно твое образование, поэтому в приоритете кандидаты с высшим и средне-специальным образованием», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В обязанности администратора входит встреча гостей и общение с ними. Также придется работать с кассой и консультировать по услугам компании.
Ранее URA.RU сообщало, что сервис по поиску работы обнародовал рейтинг наиболее привлекательных вакансий, опубликованных работодателями с начала августа в крупнейших городах России. В Перми самыми высокооплачиваемыми работниками августа стали электромонтеры.
