В США назвали четыре пункта гарантий безопасности для Украины

WSJ: гарантией для Киева станет контроль за прекращением боевых действий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Америке заявили, что гарантией для Киева будет военное положение
В Америке заявили, что гарантией для Киева будет военное положение Фото:

В США заявили, что гарантиями безопасности для Киева станут военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Гарантии для Киева будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к размещению собственных военнослужащих.

Ранее сообщалось о встрече главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались результаты переговоров президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. По информации издания The Wall Street Journal, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Киева, сопоставимые по значимости со статьей 5 устава НАТО о коллективной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США заявили, что гарантиями безопасности для Киева станут военное присутствие, противовоздушная оборона, вооружение и контроль за прекращением боевых действий. Об этом сообщает The Wall Street Journal. «Гарантии для Киева будут включать четыре компонента: военное присутствие, противовоздушную оборону, вооружения и контроль за прекращением боевых действий», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что существует несколько способов, которыми США могут оказать косвенную военную поддержку европейским миротворцам, не прибегая к размещению собственных военнослужащих. Ранее сообщалось о встрече главы Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран, где обсуждались результаты переговоров президентов России и США, а также урегулирование конфликта на Украине. По информации издания The Wall Street Journal, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Киева, сопоставимые по значимости со статьей 5 устава НАТО о коллективной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...