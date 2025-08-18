18 августа 2025

Экологи дали рекомендации застройщику на челябинском озере Увильды

Челябинский эколог Безруков сообщил об отборах проб на озере Увильды
© Служба новостей «URA.RU»
Застройщик уже учел рекомендации экологов
Застройщик уже учел рекомендации экологов

Экологи подготовили ряд рекомендаций перед строительством нового туристического объекта на озере Увильды в Челябинской области. Они уже отобрали пробы воды, донных отложений и почвы. Это необходимо для минимизации антропогенного воздействия на природу, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.

«Уже проведено экологическое обследование участка, где в перспективе планируется строительство гостинично-апартаментного комплекса. О намерении реализовать этот проект правительство региона объявило ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Нашими экспертами были даны рекомендации, которые уже учтены в проектировании», — сообщил Безруков.

Для того, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, специалисты одновременно приступили к проведению экологических и гидрометеорологических исследований. Эти мероприятия стали частью масштабной программы экологического мониторинга, которую на данном объекте осуществляют независимые специалисты.

Безруков отметил, что озеро Увильды является одним из наиболее известных водоемов Урала и обладает статусом памятника природы регионального значения. Ежегодно эта территория привлекает тысячи туристов, интерес к ней неуклонно растет: развивается инфраструктура, реализуются новые туристические проекты, включая объекты на особо охраняемых природных территориях.

Однако с увеличением туристического потока возрастает и антропогенная нагрузка на экосистему. Значительное количество отдыхающих, многочисленные базы отдыха и планы по расширению сферы туризма могут оказать негативное влияние на состояние озера. В связи с этим эксперты подчеркивают необходимость регулярного мониторинга качества воды и состояния прибрежных зон. Это позволит своевременно выявлять потенциальные экологические угрозы и минимизировать отрицательное воздействие на природу.

© Служба новостей «URA.RU»
