В России увидели связь президентов США с историей России

Мединский увидел связь бывших президентов США с историей с Россией
Все президенты США, попавшие на фото в Белом доме, были связаны с Россией, заявил Мединский
Всех троих президентов США, изображенных на портретах в Белом доме и попавших на фотографию с последнего саммита, прошедшего 18 августа, объединяет определенная роль России в судьбе Америки. Данное заявление опубликовал помощник президента России Владимир Мединский.

«Приглядимся к портретам президентов США. А.Линкольн, У. Грант (период Гражданской войны в США), Дж. Вашингтон (война за независимость). Исторически всех троих объединяет определения роль России в судьбе Америки», — заявил Мединский в своем telegram-канале.

Он отметил, что в 1780 году Декларация Екатерины II избавила только появившиеся Соединенные Штаты от английской морской блокады. А в 1863 году император Александр II отправил военные эстакады охранять Атлантическое и Тихоокеанское побережье США. Внизу поста помощник президента отметил «любопытный» факт того, что слово «UKRAINE» поместилось только на западной части карты.

