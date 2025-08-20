20 августа 2025

В Сатке медвежонок выбежал на дорогу. Видео

В населенном пункте в Челябинской области вновь заметили медведя
В населенном пункте в Челябинской области вновь заметили медведя Фото:

В Сатке Челябинской области медвежонок выбежал на дорогу и едва не попал под машину. Об этом сообщили очевидцы. 

«Медвежонок. В сторону Бакала», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано Сатка» в соцсети «ВКонтакте». 

Судя по опубликованному видео, медвежонок бежал по оживленной трассе. Авторы видео сопровождали его на аварийках и моргали встречному транспорту, чтобы водители сбавили скорость и не сбили зверя. 

Это уже далеко не первая встреча человека с медведем в Челябинской области в августе. В Магнитогорске местный житель в районе железнодорожной станции «Разъезд № 22» заметил медведя, переплывающего реку Урал. В Златоусте медведь гулял рядом с домами. 

В ночь на 4 августа медведь пробрался на территорию закрытого города Трехгорный. Подобный случай там произошел второй раз за лето. 

{{author.id ? author.name : author.author}}
