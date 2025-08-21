Челябинскую колбасу будут продавать в Китае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Колбаса марки «Калинка» будет продаваться за рубежом
Колбаса марки «Калинка» будет продаваться за рубежом Фото:

Колбасу из Челябинска начнут продавать в Китае. Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, экспорт готовится наладить компания «Калинка».

«В 2025 году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания „Каскад“. Готовится открыть экспорт мясной переработки в Китай компания „Калинка“. „Союзпищепром“ расширил линейку полезной продукции новыми кашами, планирует новую линию растительных напитков», — заявила Подшивалова, слова которой привела пресс-служба министерства.

В регионе увеличилось производство колбас, сладостей и молочной продукции. По итогам первого полугодия объемы производства замороженного мяса птицы выросли на 7,3%, а копченых колбасных изделий — на 9,2%. Модернизация отрасли, поддерживаемая господдержкой, способствовала созданию высокотехнологичных производств полного цикла. В итоге показатели соответствуют планам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Не отстали и молочники. Они на 22,5% нарастили объемы переработки молока. Причем, выпуск сливочного масла и масляных паст поднялся в 2,3 раза, сухого молока и сливок — на 55%, мороженого — на 17%, сметаны — на 7%.

Подшивалова привела данные: в 2024 году южноуральцы испекли хлеба в четыре раза больше, чем съели сами. Обеспеченность превысила 334%. Значительно увеличилось производство сладостей — пряников (увеличение на 27,6% до 3,1 тысячи тонн), кексов (рост на 15,7% до полутысячи тонн), тортов и пирожных (плюс 19,4% до 18 тысяч тонн). Челябинская область осталась лидером по производству муки и круп.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Колбасу из Челябинска начнут продавать в Китае. Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, экспорт готовится наладить компания «Калинка». «В 2025 году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания „Каскад“. Готовится открыть экспорт мясной переработки в Китай компания „Калинка“. „Союзпищепром“ расширил линейку полезной продукции новыми кашами, планирует новую линию растительных напитков», — заявила Подшивалова, слова которой привела пресс-служба министерства. В регионе увеличилось производство колбас, сладостей и молочной продукции. По итогам первого полугодия объемы производства замороженного мяса птицы выросли на 7,3%, а копченых колбасных изделий — на 9,2%. Модернизация отрасли, поддерживаемая господдержкой, способствовала созданию высокотехнологичных производств полного цикла. В итоге показатели соответствуют планам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Не отстали и молочники. Они на 22,5% нарастили объемы переработки молока. Причем, выпуск сливочного масла и масляных паст поднялся в 2,3 раза, сухого молока и сливок — на 55%, мороженого — на 17%, сметаны — на 7%. Подшивалова привела данные: в 2024 году южноуральцы испекли хлеба в четыре раза больше, чем съели сами. Обеспеченность превысила 334%. Значительно увеличилось производство сладостей — пряников (увеличение на 27,6% до 3,1 тысячи тонн), кексов (рост на 15,7% до полутысячи тонн), тортов и пирожных (плюс 19,4% до 18 тысяч тонн). Челябинская область осталась лидером по производству муки и круп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...