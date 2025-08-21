Колбасу из Челябинска начнут продавать в Китае. Как сообщила заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова, экспорт готовится наладить компания «Калинка».
«В 2025 году на международный рынок выходит производитель растительного масла — компания „Каскад“. Готовится открыть экспорт мясной переработки в Китай компания „Калинка“. „Союзпищепром“ расширил линейку полезной продукции новыми кашами, планирует новую линию растительных напитков», — заявила Подшивалова, слова которой привела пресс-служба министерства.
В регионе увеличилось производство колбас, сладостей и молочной продукции. По итогам первого полугодия объемы производства замороженного мяса птицы выросли на 7,3%, а копченых колбасных изделий — на 9,2%. Модернизация отрасли, поддерживаемая господдержкой, способствовала созданию высокотехнологичных производств полного цикла. В итоге показатели соответствуют планам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Не отстали и молочники. Они на 22,5% нарастили объемы переработки молока. Причем, выпуск сливочного масла и масляных паст поднялся в 2,3 раза, сухого молока и сливок — на 55%, мороженого — на 17%, сметаны — на 7%.
Подшивалова привела данные: в 2024 году южноуральцы испекли хлеба в четыре раза больше, чем съели сами. Обеспеченность превысила 334%. Значительно увеличилось производство сладостей — пряников (увеличение на 27,6% до 3,1 тысячи тонн), кексов (рост на 15,7% до полутысячи тонн), тортов и пирожных (плюс 19,4% до 18 тысяч тонн). Челябинская область осталась лидером по производству муки и круп.
