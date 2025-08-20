Ростехнадзор выявил более 120 нарушений в работе «Южуралзолота»

За первые семь месяцев 2025 года сотрудники Уральского управления Ростехнадзора выявили 122 нарушения в работе ПАО «Южуралзолото Группа Компаний», которая с недавнего времени принадлежит государству. О промежуточных итогах проверок URA.RU сообщили в пресс-службе управления.
«За указанный период Уральским управлением Ростехнадзора проведено 25 надзорных мероприятий, выявлено 122 нарушения требований промышленной безопасности. Привлечено к административной ответственности 13 должностных лиц на общую сумму 260 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Ростехнадзора.
На трех объектах, входящих в структуру ЮГК, были выявлены грубые нарушения требований промышленной безопасности. В итоге по решению суда их работу приостановили на 90 суток. Также опасные объекты были оштрафованы в общей сложности на 550 тысяч рублей.
В 2024 году на предприятия ЮГК также наведывались представители Росприроднадзора. Тогда за год Управлением в отношении объектов ПАО «ЮГК» было проведено четыре выездных проверки, из них две в рамках федерального государственного экологического контроля и две в рамках федерального государственного земельного контроля.
«В августе 2024 года по требованию прокуратуры Челябинской области проведены две внеплановые выездные проверки. По результатам проверок в отношении ПАО „ЮГК“ вынесены два постановления о назначении административного наказания по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Назначены штрафы на общую сумму 800 тысяч руб. По итогам проведенных проверок предприятию выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В октябре 2024 года Управлением проведены две плановые выездные проверки. По результатам проверок в отношении ПАО „ЮГК“ вынесены постановления о назначении административного наказания по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ и по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ. Назначены штрафы на общую сумму 500 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росприроднадзора.
При этом управление следило за выполнением предписания. В 2025 году во время внеплановой проверки было зафиксировано, что выявленные нарушения не исправлены. В итоге компании выписали еще один протокол. Все действия надзорных ведомств ЮГК пытается обжаловать.
Из-за деятельности объектов ЮГК Генпрокуратура инициировала подачу иска в отношении основателя компании Константина Струкова. В ведомстве считают, что бизнесмен нанес ущерб окружающей среде на сумму более 3,9 млрд рублей. В качестве соответчиков по иску проходят глава челябинского следкома Алексей Колбасин, замруководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Владислав Потапов. В прокуратуре считают, что они не уследили за деятельностью компании Струкова. При этом адвокат Колбасина — Михаил Яшин — считает, что претензии к его доверителю не имеют под собой никаких оснований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!