Россельхознадзор запретил провоз в Челябинскую область рисовой крупы из Узбекистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, транспорт следовал до Екатеринбурга.
«В регионе служба запретила ввоз более 20 тонн рисовой крупы. Досмотр показал, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Перевозчик нарушил фитосанитарные требования Евразийского экономического союза. Управление предписало возвратить груз. Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности.
Надзорное ведомство действовало совместно с другими службами. Контроль проводился вместе с сотрудниками погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни.
