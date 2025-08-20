20 августа 2025

Челябинская область не захотела пускать к себе узбекский рис. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рис из Узбекистана не добрался до магазинных полок Екатеринбурга из-за нарушений
Рис из Узбекистана не добрался до магазинных полок Екатеринбурга из-за нарушений Фото:

Россельхознадзор запретил провоз в Челябинскую область рисовой крупы из Узбекистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, транспорт следовал до Екатеринбурга.

«В регионе служба запретила ввоз более 20 тонн рисовой крупы. Досмотр показал, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Перевозчик нарушил фитосанитарные требования Евразийского экономического союза. Управление предписало возвратить груз. Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности.

Надзорное ведомство действовало совместно с другими службами. Контроль проводился вместе с сотрудниками погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россельхознадзор запретил провоз в Челябинскую область рисовой крупы из Узбекистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, транспорт следовал до Екатеринбурга. «В регионе служба запретила ввоз более 20 тонн рисовой крупы. Досмотр показал, что маркировка имеется только на мешках, расположенных в верхнем ряду, остальные мешки маркировки не имеют», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Перевозчик нарушил фитосанитарные требования Евразийского экономического союза. Управление предписало возвратить груз. Водителя автомобиля привлекли к административной ответственности. Надзорное ведомство действовало совместно с другими службами. Контроль проводился вместе с сотрудниками погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...