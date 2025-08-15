В Златоусте возле жилых домов разгуливает медведь

Медведь разгуливает рядом с жилыми домами (архивное фото)
Медведь разгуливает рядом с жилыми домами (архивное фото)

Жителей Златоуста Челябинской области предупредили о медведе, который гуляет рядом с домами. Об этом сообщили очевидцы.

«Внимание жителям Златоуста, особенно Пятого микрорайона и ЦУП. Сегодня около шести часов утра возле поворота на „Лесную Сказку“ всего лишь в трехстах метрах от жилых домов заметили медведя», — рассказала Анна Л.

Очевидцы отметили, что стоит быть внимательнее и осторожнее. Медведь гуляет совсем рядом с населенными пунктами и может быть опасен. Так, в закрытый город атомщиков Трехгорный медведь заходит уже второй раз за лето.

