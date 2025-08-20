В Челябинске 22-23 августа отпразднуют День государственного флага Российской Федерации. Горожан ждут творческие мастер-классы в библиотеках, уличные акции, танцевальный баттл у Исторического музея и уникальная встреча с космонавтом Антоном Шкаплеровым. О том, как челябинцы могут отметить один из главных государственных праздников — в материале URA.RU.
Танцевальные и спортивные события
В историческом музее Южного Урала 22 августа с 18:00 до 20:00 состоится городской танцевальный баттл «Между башен». Лучшие уличные танцоры Челябинска, одетые в цвета российского флага, поборются за звание победителя в all styles битве. Зрителей ждут выступления под хип-хоп ритмы и ценные призы для танцоров. Вход свободный.
В этот же день с 17:00 до 18:00 на площадке спортивно-досугового комплекса «АльтерСпорт» в Чурилово пройдет праздничная программа с аниматорами, концертом и познавательными викторинами.
Особая встреча
В детской филармонии имени Абдурахманова 22 августа в 12:00 состоится встреча с российским космонавтом-испытателем, Героем России Антоном Шкаплеровым. На встрече гостей ждет живое общение, сессия вопросов и ответов, а также автограф-сессия. Для посещения встречи требуется предварительная регистрация.
Творческие мастер-классы и библиотечные мероприятия
Вход везде свободный
Библиотека №12 22 августа в 14:00 приглашает на творческую мастерскую «Цвета Родины», где участников ждет викторина по истории российского триколора и мастер-класс по созданию значков с государственной символикой. Все необходимые материалы предоставляются организаторами.
22 августа в 15:00 сразу две библиотеки ждут гостей: в библиотеке имени Пушкина в зале «Наука и техника» пройдет мастер-класс «Голубь мира», где участники создадут аппликацию в цветах российского флага, а библиотека №31 «Притяжение» проведет уличную акцию «Флаг державы — символ славы» с историческим экскурсом и викториной «Символ России».
Вечером 22 августа в 17:00 библиотека №9 организует мастер-класс «Волшебство флага», где дети создадут голубя — символа мира в цветах триколора. Участникам необходимо принести с собой цветную бумагу, а также ножницы.
23 августа в 10:30 Публичная библиотека приглашает на занятие серии «Доброчтение», где ребята узнают историю российского флага, почитают стихи о Родине и поучаствуют в росписи деревянных фигурок. Особенностью мероприятия станет путешествие по знаковым местам Челябинска с использованием очков виртуальной реальности.
Уличные акции и флешмобы
22 августа в 12:00 в новом сквере на улице 40-летия Победы библиотека №8 проведет патриотический флешмоб «Белый. Синий. Красный». Участники создадут российский триколор с помощью отпечатков рук, смогут поучаствовать в интерактивной викторине с тематическим аквагримом, а также ознакомиться с книжной выставкой «Символы России». Участие бесплатное.
